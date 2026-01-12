Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζάνι είχε το βράδυ της Δευτέρας ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Σοϊγκού «καταδίκασε άλλη μια προσπάθεια εξωτερικών δυνάμεων να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και εξέφρασε συλλυπητήρια για τα πολυάριθμα θύματα», σύμφωνα με την Υπηρεσία Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Ρωσίας να αναπτύξει τη διμερή συνεργασία επί τη βάσει της καθολικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου 2025 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους και να συντονίσουν τις θέσεις τους «προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια», ανέφερε το ρωσικό Συμβούλιο Ασφάλειας.

«Η Ουάσιγκτον είναι απίθανο να αναλάβει στρατιωτική δράση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν τώρα, παρά το γεγονός ότι αυτή η χώρα είναι ένα από τα κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ, ο Κονσταντίν Κοσατσόφ, Αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή).

«Η επένδυση [των ΗΠΑ] στις εσωτερικές διαμαρτυρίες, οι οποίες, προφανώς, υποστηρίχθηκαν ενεργά από το εξωτερικό, δεν λειτούργησε. Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη διατηρεί την κατάσταση υπό έλεγχο και απάντησαν στις διαμαρτυρίες ισχυρές φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν», υποστήριξε ο Κοσατσόφ.

Εκτίμησε επίσης ότι «μια εξωτερική [στρατιωτική] επέμβαση στις παρούσες συνθήκες θα ενίσχυε μόνο την ενότητα του έθνους, ενώ μια ειδική επιχείρηση ανάλογη με τη Βενεζουέλα σίγουρα δεν θα αποφέρει αποτελέσματα εδώ και μια μαζική εισβολή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αποτυχία για τις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν».

Ταυτοχρόνως ο προβεβλημένος Ρώσος γερουσιαστής ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο Ιράν, γι’ αυτό και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν αποκλείει τη χρήση παραδειγματικών αεροπορικών επιθέσεων ή άλλων μορφών επίδειξης αυτής της δύναμης».

«Ωστόσο οι ίδιοι οι Ιρανοί κατέχουν τα κλειδιά για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα τους: πολλά εξαρτώνται από το πώς προχωρούν οι υποσχόμενες μεταρρυθμίσεις, πώς αναπτύσσεται ο διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινωνίας και των περιφερειών και πώς ενισχύεται η οικονομία», κατέληξε ο Κοσατσόφ στις δηλώσεις του στο ΤΑΣΣ.

Πηγή: ΚΥΠΕ