Τα σχέδια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται σε «προχωρημένο στάδιο», δήλωσε τη Δευτέρα Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών «προσαρμόζονται διαρκώς στις εξελίξεις και στις συνθήκες επί του πεδίου».

Τόνισε πως οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή είναι «έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο, για κάθε αποστολή και για την υπεράσπιση τόσο του προσωπικού τους όσο και των αμερικανικών συμφερόντων».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της κατάστασης στο Ιράν και ακολουθούν συνάντηση που είχε το Σαββατοκύριακο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο της Κυβέρνησης Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος, αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, ενώ η ιρανική πλευρά φέρεται να ήταν εκείνη που προσέγγισε την Ουάσιγκτον.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επανειλημμένων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εν μέσω της παρατεταμένης αναταραχής στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη ζήτησε την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Νομίζω ότι έχουν κουραστεί να δέχονται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ίσως χρειαστεί να υπάρξει δράση πριν από οποιαδήποτε συνάντηση».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ''Israel Hayom'', η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να απαντήσει θέτοντας αυστηρές προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών φέρονται να είναι ο άμεσος τερματισμός της χρήσης πραγματικών πυρών κατά διαδηλωτών, η απελευθέρωση των συλληφθέντων, η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και ο τερματισμός του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αλλά και της στήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι συζητήσεις στην Ουάσιγκτον επικεντρώνονται πλέον στο «πώς» θα υπάρξει παρέμβαση και όχι στο «εάν», με το φάσμα των επιλογών να παραμένει ευρύ.

Τα πρώτα βήματα εκτιμάται ότι θα είναι οικονομικής φύσης, περιλαμβάνοντας αυστηρότερες κυρώσεις και προσπάθεια περιορισμού των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι, αν και το καθεστώς αντιμετωπίζει σοβαρή πρόκληση, η κατάρρευσή του δεν αναμένεται άμεσα.

