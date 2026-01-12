Η Σουηδία θα δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια κορώνες (437 εκατομμύρια δολάρια για μη επανδρωμένα στρατιωτικά συστήματα που θα παραδοθούν στα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Παλ Γιόνσον.

Η Σουηδία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, θα αγοράσει μη επανδρωμένα συστήματα, που θα περιλαμβάνουν μεγάλου βεληνεκούς επιθετικά drones, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αναγνωριστικά drones, καθώς και drones θαλάσσιας επιτήρησης και ναρκαλιείας.

«Κανείς δεν ξέρει πώς θα μοιάζει ο επόμενος πόλεμος αλλά ένα πράγμα είναι σαφές, το μελλοντικό πεδίο της μάχης θα χαρακτηρίζεται από μη επανδρωμένα συστήματα και δυνατότητες μεγάλους βεληνεκούς», δήλωσε ο Γιόνσον στο ετήσιο συνέδριο για την άμυνα που πραγματοποιείται στο Σάλεν στη βόρεια Σουηδία.

«Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό οδεύει είτε στον θάνατο είτε στην ήττα. Ο πόλεμος, όπως ξέρουμε , είναι ένας σκληρός δάσκαλος»

Επιπλέον η κυβέρνηση θα επενδύσει 1,3 δισεκ. κορώνες σε νέους στρατιωτικούς δορυφόρους, είπε ο Γιόνσον.

Η Σουηδία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εντάχθηκε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) τον Μάρτιο του 2024, έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η σουηδική κυβέρνηση δανείζεται επίσης 300 δισεκατομμύρια κορώνες για να επιταχύνει τη θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πλοία και υποβρύχια.

