Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε σήμερα ότι δεν γίνονται συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτός από επαφές σε τεχνικά ζητήματα στον τομέα του μεταναστευτικού.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Κούβα «είναι πάντα πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στη βάση της κυρίαρχης ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών του διεθνούς δικαίου».

Ο Κουβανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά τη χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δε θα πηγαίνει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα και πρότεινε ότι το νησί που διοικείται από κομμουνιστές θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

