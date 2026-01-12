Ως «δυσανάλογη» και «βάναυση» καταδίκασε τη βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκατοντάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε γερμανικές πόλεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ιρανικό λαό.

«Καταδικάζουμε τη δυσανάλογη και βάναυση βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και καλούμε το καθεστώς να προστατεύσει τον πληθυσμό αντί να τον απειλεί. Η βία είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι δύναμης», δήλωσε ο κ. Μερτς από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη και επαίνεσε το θάρρος των διαδηλωτών. «Διαδήλωναν ειρηνικά για την ελευθερία στη χώρα τους και αυτό ήταν δικαίωμά τους», τόνισε. Λίγο αργότερα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε επανέλαβε την τοποθέτηση του καγκελάριου, αλλά απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο ή να ζητήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ. «Προς το παρόν απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση του Ιράν», δήλωσε ο κ. Χίλε.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής (Βundestag) Ομίντ Νουριπούρ, ο οποίος κατάγεται μάλιστα από το Ιράν, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ταξινομήσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση και να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία των ιρανικών αρχών στην Ευρώπη. «Ο κόσμος έχει χάσει τον φόβο του πια και οι διαδηλώσεις είναι οι μαζικότερες των τελευταίων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός φτωχαίνει τους ανθρώπους, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, το νόμισμα έχει καταρρεύσει και ταυτόχρονα ο πληθυσμός δεν έχει πολιτικές ελευθερίες. Αυτός ο συνδυασμός έχει οδηγήσει όλες τις κοινωνικές τάξεις να βγουν στους δρόμους και, παρά τη βία, να έχουν χάσει τον φόβο τους», σημείωσε ο κ. Νουριπούρ μιλώντας στο ARD, τάχθηκε ωστόσο κατά μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ. «Ούτε όμως οι διαπραγματεύσεις με το καθεστώς των μουλάδων θα ήταν η σωστή προσέγγιση, καθώς έτσι προσπαθεί να νομιμοποιηθεί η κυβέρνηση Χαμενεΐ», διευκρίνισε. Αντ' αυτών, υπογράμμισε, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να υποστηρίξει ενεργά το κύμα διαμαρτυρίας, παρέχοντας τεχνικά μέσα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Άρμιν Λάσετ ζήτησε επίσης να συμπεριληφθούν οι Φρουροί της Επανάστασης στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, προκειμένου, όπως είπε στο Deutschlandfunk, «να στερεύσουν τα χρηματοοικονομικά δίκτυά τους στην Ευρώπη», ενώ ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Άντις Αχμέτοβιτς ζήτησε να ανασταλούν οι απελάσεις προς το Ιράν και πρότεινε την έκδοση «βίζας για ανθρωπιστικούς λόγους» για άτομα που διώκονται από το ιρανικό καθεστώς. «Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, όχι μόνο με λόγια», ανέφερε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ