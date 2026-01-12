«Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα» δήλωσε ο Άντριους Κουμπίλιους

Θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ κατέλαβαν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει στρατιωτική επιθετικότητα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους.

«Συμφωνώ με την πρωθυπουργό της Δανίας ότι θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και για τους πολίτες θα είναι πολύ αρνητικό», δήλωσεστο Reuters ο Άντριους Κουμπίλιους σε μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας προκειμένου να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας και πλούσιου σε ορυκτά εδάφους της Αρκτικής, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή δεν είναι επαρκής.

Ο Κουμπίλιους τόνισε ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν τη Δανία σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας. «Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να συνδράμουν αμοιβαία εάν ένα άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει στρατιωτική επιθετικότητα», σημείωσε.

