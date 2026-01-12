Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ