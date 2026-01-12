Περισσότερα στελέχη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους στην τελευταία εξέγερση απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε προηγούμενο κύμα διαδηλώσεων στη χώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όπως μετέδωσαν στις 11 Ιανουαρίου, τουλάχιστον 114 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος —από τη Διοίκηση Επιβολής του Νόμου (LEC), τους Basij και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)— έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί καταστολής

Σύμφωνα με ανάλυση του Institute of War, το LEC αποτελεί τον κύριο μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας του καθεστώτος, αρμόδιο για την καθημερινή αστυνόμευση και τη διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου. Οι Basij, παραστρατιωτική οργάνωση, επικεντρώνονται στη διάδοση της κρατικής προπαγάνδας, την καταστολή της εσωτερικής αντιπολίτευσης και δραστηριότητες πολιτικής άμυνας.

Παράλληλα, το καθεστώς έχει αναπτύξει και χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης σε ορισμένες περιοχές. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν όλες οι απώλειες που καταγράφονται για το IRGC αφορούν αποκλειστικά μονάδες εδάφους.

Οι επαρχίες με τις περισσότερες απώλειες

Σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα, η Επαρχία Ισφαχάν καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στελεχών LEC και IRGC (30), ενώ ακολουθεί η Επαρχία Γκαζβίν με 9 νεκρούς από Basij και IRGC.

Δεδομένα δείχνουν ότι η δράση του IRGC είναι εντονότερη στη δυτική ζώνη του Ιράν, στοιχείο που συνάδει με πρόσφατες πληροφορίες για αναπτύξεις δυνάμεων στο Κερμανσάχ και στο Δυτικό Αζερμπαϊτζάν.

Πιθανή υποεκτίμηση των πραγματικών αριθμών

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός απωλειών είναι πιθανότατα υψηλότερος από εκείνον που αναφέρουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών και θανάτων στελεχών ασφαλείας σε περιοχές, όπως η Επαρχία Τεχεράνης, που δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο απολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το κίνημα Mahsa Amini (2022–2023) είχαν σκοτωθεί πάνω από 70 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, αριθμός που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ο υψηλότερος σε κύμα διαδηλώσεων. Η τρέχουσα εξέγερση φαίνεται πλέον να ξεπερνά εκείνο το αιματηρό προηγούμενο, υπογραμμίζοντας την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστών.