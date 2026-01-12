Το πλήρες Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη, την ώρα που η εσωτερική αναταραχή στο Ιράν κλιμακώνεται και οι εντάσεις στην περιοχή αυξάνονται.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε χθες σύσκεψη ασφαλείας με στενούς συνεργάτες και υπουργούς. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν διευρύνονται, με το καθεστώς να απαντά με σκληρότερη καταστολή. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για δεκάδες έως εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, ενώ οι περιορισμοί στο διαδίκτυο δυσκολεύουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Σε αυτό το κλίμα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα χτυπήσει το Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εναντίον του καθεστώτος. Η απειλή αφορά και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθειμένο να εμπλακεί άμεσα στο εσωτερικό μέτωπο του Ιράν, οι απειλές από την Τεχεράνη και ο κίνδυνος κλιμάκωσης καθιστούν τις επόμενες ημέρες ιδιαίτερα κρίσιμες, τόσο για το εβραϊκό κράτος όσο και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ