Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας και πλήγμα drone προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας (σ.σ. τη Σολομιάνσκι), ανακοίνωσε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναλάβει δράση για την απώθηση της επιδρομής της Ρωσίας, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ