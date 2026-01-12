Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, μετέδωσε χθες Κυριακή ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Multiple people injured, several nearly killed, after a U-Haul Truck emblazoned with anti-monarchist, anti-regime signs drives through a pro-monarchist, anti-regime march on Veterans Avenue in Los Angeles, hosted by the Iranian diaspora in California. pic.twitter.com/lvyCon2VQl — OSINTdefender (@sentdefender) January 11, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ