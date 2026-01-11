Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να καταρτίσουν σχέδιο για την εισβολή στη Γροιλανδία, ωστόσο συναντά αντίσταση από ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η Mail on Sunday.

Πηγές αναφέρουν ότι οι «γεράκια» της πολιτικής γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, πιέζουν για άμεση κίνηση με στόχο την κατάληψη του νησιού, πριν προλάβουν να κινηθούν η Ρωσία ή η Κίνα.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα έφερνε τον Τραμπ σε σύγκρουση με τον Κιρ Στάρμερ και ουσιαστικά θα οδηγούσε στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να προετοιμάσει σχέδιο εισβολής, όμως αυτό συναντά έντονη αντίσταση από το Γενικό Επιτελείο, με το επιχείρημα ότι θα ήταν παράνομο και ότι δεν θα είχε τη στήριξη του Κογκρέσου.

Διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης ενός, όπως το χαρακτηρίζουν, «σεναρίου κλιμάκωσης», σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε στρατιωτική ισχύ ή «πολιτικό εξαναγκασμό» προκειμένου να διακόψει τους δεσμούς της Γροιλανδίας με τη Δανία.

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία ώστε να αποτρέψουν την κατάληψη του νησιού από τη Ρωσία ή την Κίνα στο μέλλον, υποστήριξε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Ο Στάρμερ θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία για να καθησυχάσει τους φόβους του Τραμπ για την ασφάλεια

Σύμφωνα με την Telegraph, η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γροιλανδία που θα φρουρεί την Αρκτική για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Γροιλανδίας ή οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ θα διέλυε τη Συμμαχία και θα σηματοδοτούσε το τέλος της δομής ασφαλείας που ισχύει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν οι επικεφαλής των γροιλανδικών κομμάτων σε κοινή τους ανακοίνωση

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν χθες Παρασκευή το βράδυ τα κόμματα της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», τόνισαν οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Το βράδυ του Σαββάτου ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών,: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».

Πηγή: ΕΡΤ