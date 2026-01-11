Οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρηση των μαχητών τους από δύο συνοικίες που ήλεγχαν στο Χαλέπι, ύστερα από πολυήμερες συγκρούσεις με τα κυβερνητικά στρατεύματα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μακσούντ», αναφέρει η ανακοίνωση των SDF.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία».

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει την εξουσία και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

