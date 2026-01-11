Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τη ρητορική της απέναντι στο Ιράν. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Μετά τις προειδοποιήσεις ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών ενδέχεται να δικαιολογούν στρατιωτική απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «το Ιράν κοιτάζει την ελευθερία όπως ποτέ άλλοτε και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν». Την ίδια στιγμή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Σύμφωνα με το Human Rights Activists, ο αριθμός των νεκρών στις διαδηλώσεις έχει φτάσει τουλάχιστον τους 116, ενώ περισσότερα από 2.600 άτομα έχουν συλληφθεί. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι μεταξύ των επιλογών που συζητήθηκαν στην Ουάσινγκτον περιλαμβάνεται και μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με πλήρη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερες από δύο ημέρες, ενώ έχουν καταγραφεί και διακοπές ηλεκτροδότησης. Παρά ταύτα, «τα κινητά τηλέφωνα των διαδηλωτών λειτουργούν», ανέφερε σε ανάρτησή του ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, συνοδεύοντας το σχόλιό του με σχετικό βίντεο.

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για μαζικές απώλειες. «Οι άνθρωποι παίρνουν τα σώματα των παιδιών τους από τα νοσοκομεία και τα θάβουν με τα ίδια ρούχα», δήλωσε στο CNN ο γιατρός Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, που σπούδασε στην Τεχεράνη. Το IranWire αναφέρει ότι στην πόλη Νέισαμπουρ οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων, ενώ δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στη Νατζαφαμπάντ.

Συγκρούσεις καταγράφονται και στο Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας. Γιατρός σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μιλώντας στο BBC, περιέγραψε πρωτοφανή αριθμό τραυματιών με σφαίρες στο κεφάλι και την καρδιά.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής μεταφέρθηκαν 70 σοροί στο νοσοκομείο Poursina στην πόλη Ραστ. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι «ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε χώρος στο νεκροτομείο».

«Τα χειρότερα έπονται»

Η ιρανική κρατική τηλεόραση κάνει λόγο για απώλειες στις δυνάμεις ασφαλείας και χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «τρομοκράτες». Ο γενικός εισαγγελέας Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ προειδοποίησε ότι όποιος συμμετέχει στις διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων προς το Ιράν, με την Austrian Airlines να μιλά για προληπτικό μέτρο έως τη Δευτέρα και την Turkish Airlines να ακυρώνει 17 πτήσεις προς τρεις ιρανικές πόλεις.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Associated Press δείχνει χαοτικές διαδηλώσεις στη συνοικία Saadat Abad της βόρειας Τεχεράνης, με χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Παράλληλα, το πρακτορείο Fars δημοσίευσε υλικό από το Ισφαχάν, στο οποίο διαδηλωτές εμφανίζονται να πυρπολούν κυβερνητικό συγκρότημα και να χρησιμοποιούν μολότοφ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, διαδηλωτές σκότωσαν τρία μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij στην πόλη Gachsaran, ενώ καταγράφηκαν και άλλοι θάνατοι μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο τέλος της 14ης ημέρας των κινητοποιήσεων, έχουν καταγραφεί 574 εστίες διαμαρτυρίας σε 185 πόλεις και σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος ριάλ, το οποίο διαπραγματεύεται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων που συνδέονται και με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ, ΕΡΤ, CNN