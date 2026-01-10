Ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν δέντρο καταπλάκωσε το τροχόσπιτό του στην Αγγλία η οποία επηρεάζεται από θυελλώδεις ανέμους εξαιτίας της καταιγίδας Γκορέτι.

Στη Γαλλία 100.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα το Σάββατο.

Οι νεκροί από την καταιγίδα είναι τουλάχιστον 15 σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταιγίδες προκάλεσαν χάος στις συγκοινωνίες και οδήγησαν σε κλείσιμο σχολεία και υπηρεσίες.

Η καταιγίδα σάρωσε τη νοτιοδυτική Κορνουάλη και περιοχές της Ουαλίας από τη νύχτα της Πέμπτης έως την Παρασκευή, με ριπές έως και 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Το μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει υπό προειδοποίηση για χιόνι και πάγο το Σάββατο, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Περίπου 28.000 σπίτια παρέμειναν χωρίς ρεύμα στην αρχή του Σαββατοκύριακου στη νοτιοδυτική Αγγλία και τα Μίντλαντς.

Η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου επανήλθε το Σάββατο στη βόρεια Γερμανία. Προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο Αμβούργο.

Πηγή: ΚΥΠΕ