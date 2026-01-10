Σημαντική αλλαγή πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιορίζοντας τις κρατικές υποτροφίες προς πανεπιστήμια του Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Άμπου Ντάμπι επικαλείται αυξημένους κινδύνους ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης σε βρετανικές πανεπιστημιουπόλεις, με επίκεντρο τη δράση της Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία τα ΗΑΕ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Εκτός λίστας τα βρετανικά ΑΕΙ

Το υπουργείο Παιδείας των ΗΑΕ δημοσίευσε αναθεωρημένο κατάλογο ξένων πανεπιστημίων που εγκρίνονται για κρατική χρηματοδότηση και επίσημη αναγνώριση πτυχίων. Στη λίστα περιλαμβάνονται ιδρύματα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Γαλλία, ακόμη και το Ισραήλ, με το Ηνωμένο Βασίλειο να απουσιάζει εμφανώς. Όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις από βρετανικής πλευράς, οι εμιρατινές αρχές φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι ο αποκλεισμός ήταν σκόπιμος.

«Δεν θέλουν να ριζοσπαστικοποιηθούν τα παιδιά τους»

Πηγή με άμεση γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι οι αρχές των ΗΑΕ ανησυχούν για τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης Εμιρατινών φοιτητών στη Βρετανία. «Δεν θέλουν τα παιδιά τους να ριζοσπαστικοποιηθούν στο πανεπιστήμιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023–24, 70 φοιτητές σε βρετανικά πανεπιστήμια επισημάνθηκαν για πιθανή παραπομπή στο πρόγραμμα απο-ριζοσπαστικοποίησης Prevent λόγω ενδείξεων «ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης», αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σκληρή γραμμή μετά το 2011

Από τις αραβικές εξεγέρσεις του 2011 και μετά, τα ΗΑΕ έχουν υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι σε ισλαμιστικά κινήματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, το Άμπου Ντάμπι έχει επανειλημμένα επικρίνει το Λονδίνο για τη μη απαγόρευση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Παρά ταύτα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί εξαίρεση στη Δύση: εκτός από περιορισμένο αριθμό χωρών –μεταξύ αυτών τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία– δεν υπάρχει ευρεία απαγόρευση της οργάνωσης, ούτε σε επίπεδο ΕΕ ούτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες και γαλλική έκθεση

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχίες για την αυξανόμενη επιρροή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Ευρώπη. Έκθεση της γαλλικής κυβέρνησης το 2025 χαρακτήρισε το κίνημα μακροπρόθεσμη πρόκληση για την κοινωνική συνοχή, κάνοντας λόγο για οργανωμένες επιχειρήσεις επιρροής σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και πιθανή αξιοποίηση προγραμμάτων όπως το Erasmus+.

Πανεπιστήμια στο μικροσκόπιο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρουσία δικτύων που συνδέονται ιδεολογικά με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Το 2015, έρευνα που παρήγγειλε η κυβέρνηση υπό τον Ντέιβιντ Κάμερον κατέληξε ότι βασικά κείμενα και ορισμένα πρόσωπα του κινήματος προωθούν απόψεις «ασύμβατες» με τις βρετανικές αξίες, χωρίς ωστόσο να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Σύμφωνα με αναφορές, φοιτητικές οργανώσεις σε ιδρύματα όπως το London School of Economics και το King’s College London έχουν φιλοξενήσει ομιλητές με ιδεολογικές αναφορές στο κίνημα. Παράλληλα, περιπτώσεις όπως του Ουμάρ Φαρούκ Αμπντουλμουταλάμπ –ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της Ισλαμικής Εταιρείας στο University College London πριν εμπλακεί σε τρομοκρατική επίθεση– ενισχύουν τις ανησυχίες επικριτών.

Μείωση φοιτητικών ροών

Παρά τη νέα πολιτική, ορισμένοι Εμιρατινοί φοιτητές που ήδη σπουδάζουν στη Βρετανία συνεχίζουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση, ενώ εύπορες οικογένειες μπορούν να καλύψουν ιδιωτικά τα έξοδα. Ωστόσο, τα ΗΑΕ προειδοποιούν ότι πτυχία από μη εγκεκριμένα ιδρύματα δεν θα αναγνωρίζονται πλέον, μειώνοντας δραστικά την αξία τους.

Ενδεικτικά, τον χρόνο που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2025 εκδόθηκαν μόλις 213 φοιτητικές βίζες σε πολίτες των ΗΑΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός μειωμένος κατά 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.