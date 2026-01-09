Έναν χρόνο μετά την εκλογή του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκαν τη Βηρυτό, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στήριξης στην πολιτική σταθερότητα και στις μεταρρυθμίσεις της χώρας.

Στις δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η εκλογή Αούν και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης αποτέλεσαν «σημείο καμπής» για τον Λίβανο, ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια πολιτικής αστάθειας. «Η σταθερότητα του Λιβάνου δεν είναι κρίσιμη μόνο για τους πολίτες του, αλλά για ολόκληρη την περιοχή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ασφάλειας και του κρατικού ελέγχου επί των όπλων: «Δεν υπάρχει χώρος για ένοπλες πολιτοφυλακές. Υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας».

Ο κ. Κόστα χαιρέτισε την ηγεσία του προέδρου Αούν και την προσπάθεια για εδραίωση του κρατικού μονοπωλίου στη χρήση βίας, χαρακτηρίζοντας «κρίσιμο βήμα» την ανακοίνωση ότι ο λιβανικός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. «Η εγκαθίδρυση του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα είναι απαραίτητη για τον πλήρη έλεγχο της επικράτειας από τον Λίβανο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές εξελίξεις, καλωσόρισε επίσης τη συμμετοχή πολιτικών εκπροσώπων από τον Λίβανο και το Ισραήλ στον μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας: «Η μόνιμη σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα».

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα τις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και τις μεταρρυθμίσεις: «Παρέχουμε σημαντική στήριξη στον Λιβανέζικο στρατό, στις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας και στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν πλήρως την εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ: «Όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός».

Οι δύο ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τον Λίβανο στη νέα αυτή φάση, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά, επισημαίνοντας πως η γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική εγγύτητα «αποτελεί ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους λαούς μας και καθοδηγεί τη συνεργασία μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ