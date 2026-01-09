Αγνοώντας τα αιτήματα του λαού, το καθεστώς του Ιράν δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, τόνισε σε ανάρτηση της το απόγευμα της Παρασκευής η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας.

Η κ. Κάλας έκανε λόγο για δυσανάλογη και απάντηση «με βαρύ χέρι» από τις δυνάμεις ασφαλείας, τη στιγμή που «ο λαός του Ιράν παλεύει για το μέλλον του», και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών είναι απαράδεκτη.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου παράλληλα με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο τον λαό του,» ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The Iranian people are fighting for their future. By ignoring their rightful demands, the regime shows its true colours.



Images from Tehran reveal a disproportionate and heavy-handed response by the security forces.



Any violence against peaceful demonstrators is unacceptable.… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 9, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ

