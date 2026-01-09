Οι μαζικές διακοπές στη θέρμανση που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο, με την δήμαρχο της πρωτεύουσας να καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη, με τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν να αναμένεται να πέσουν ακόμη χαμηλότερα.

Μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο σκότωσε τέσσερα άτομα και ρήμαξε πολυκατοικίες. Η Μόσχα εκτόξευσε επίσης τον φοβερό βαλλιστικό πύραυλο Oρέσνικ στη δυτική Ουκρανία, προκαλώντας καταδίκη από την Ευρώπη.

Το μπαράζ επιθέσεων ήρθε λίγες ώρες αφότου η Μόσχα απέρριψε σχέδιο του Κιέβου και των Δυτικών συμμάχων της να αναπτύξουν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία.

«Η Μόσχα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον κρύο καιρό ως εργαλείο τρομοκρατίας», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνάντηση στο Κίεβο με τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Είπε ότι 20 κτίρια κατοικιών στο Κίεβο είχαν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας του Κατάρ, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα εδώ και μήνες.

Το Κατάρ εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το χτύπημα στην πρεσβεία και δήλωσε ότι κανένα από τα μέλη του προσωπικού του εκεί δεν τραυματίστηκε.

Το ρωσικό μπαράζ άφησε περίπου τις μισές πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα, περίπου 6.000 κτίρια, χωρίς θέρμανση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν στους 15 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν το Σάββατο.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι η θέρμανση θα μπορούσε να αποκατασταθεί μερικώς την Παρασκευή το βράδυ.

«Σε ορισμένες περιοχές όπου η ζημιά είναι πιο περίπλοκη, χρειάζεται επιπλέον χρόνος», δήλωσε ο Υπουργός Αποκατάστασης της Ουκρανίας, Ολέξι Κουλέμπα.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «πολύ δύσκολη» και κάλεσε «τους κατοίκους της πρωτεύουσας που έχουν την ευκαιρία να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη για μέρη με εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θέρμανσης να το κάνουν».

Στην τακτική νυχτερινή του ομιλία, ο Ζελένσκι κάλεσε τους αξιωματούχους να μην «τρέχουν μακριά από τα προβλήματα, αλλά να τα λύσουν, ειδικά όταν υπάρχουν πόροι για αυτό, όπως στο Κίεβο».

Οι δημοτικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν δημιουργήσει 1.200 κέντρα θέρμανσης.

Η Ρωσία εκτόξευσε σπάνια χρησιμοποιούμενο πύραυλο

Ένας επαγγελματίας υγείας, ο οποίος πέθανε σε κτίριο που επλήγη σε επαναλαμβανόμενη επίθεση, ήταν μεταξύ των τεσσάρων νεκρών, δήλωσαν αξιωματούχοι. Άλλοι 26 τραυματίστηκαν.

Το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δήλωσε ότι εκτόξευσε τον βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ σε «στρατηγικούς στόχους» -- μόλις η δεύτερη φορά που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε το νέο όπλο, το οποίο το Κρεμλίνο λέει ότι είναι αδύνατο να σταματήσει.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που ταξίδευε «με ταχύτητα περίπου 13.000 χιλιομέτρων την ώρα» έπληξε μια «εγκατάσταση υποδομής» κοντά στη δυτική πόλη Λβιβ.

Ο Ορέσνικ είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που μπορεί να εξοπλιστεί τόσο με πυρηνικές όσο και με συμβατικές κεφαλές.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία καταδίκασαν την «κλιμακούμενη και απαράδεκτη» χρήση του Ορέσνικ από τη Μόσχα, δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.

Πέρα από τα σύνορα, στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ο κυβερνήτης δήλωσε ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα ή θέρμανση μετά από μια ουκρανική επίθεση που στόχευσε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της περιοχής.

Παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών παραμένει άκαρπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

