Για «σαφή κλιμάκωση» του πολέμου, κάνει λόγο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά τα ρωσικά πλήγματα από πύραυλο Ορεσνικ κατά της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, η απάντηση της Ρωσίας στη διπλωματία είναι περισσότεροι πύραυλοι και καταστροφή. Αυτό το θανατηφόρο μοτίβο επαναλαμβανόμενων μεγάλων ρωσικών επιθέσεων θα συνεχιστεί μέχρι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να το σπάσει. Η αναφερόμενη χρήση ενός πυραύλου Oreshnik από τη Ρωσία αποτελεί σαφή κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας και προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», τονίζει με ανάρτησή της στο «Χ», η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας. Η ίδια καλεί τις χώρες της ΕΕ να ψάξουν πιο βαθιά στα αποθέματα της αντιαεροπορικής άμυνάς τους και «να ανταποκριθούν τώρα» . Προσθέτει, επίσης, ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος αυτού του πολέμου για τη Μόσχα, μεταξύ άλλων μέσω αυστηρότερων κυρώσεων.

