«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία. Είναι κάτι που δεν θα συνέφερε σε κανέναν, ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της νέας χρονιάς.

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τραμπ, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, επικεντρώνει την προσοχή στην στρατηγική σημασία της Αρκτικής, για την χώρα του. Το μήνυμα είναι ότι δεν θέλει να δεχθεί υπερβολική ανάμειξη ξένων παικτών σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όμως, αφορά και εμάς, πρόκειται για συζήτηση που γίνεται και εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θεωρώ ότι μέσα στο ΝΑΤΟ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την μείωση της έντασης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο μια ισχυρότερη παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική» και σε αυτό το πλαίσιο «μέσα στον επόμενο μήνα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να παρουσιάσει και τη δική της στρατηγική για την περιοχή αυτή», η οποία θα δίνει κύρια έμφαση στην ασφάλεια, στη στήριξη της έρευνας και στην προστασία της ειρήνης και της συνεργασίας.

«Πρέπει να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα, και με σημαντική παρουσία των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής και στη Γροιλανδία, ώστε να μην προκύψει υπερβολική παρουσία άλλων παικτών στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν σχετικές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες κατανοώ», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Ελπίζω στην Βενεζουέλα η κατάσταση να βελτιωθεί με την πρόεδρο Ροντρίγκες. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια»

Oι καθηγητές κερδίζουν δυο ευρώ τον μήνα και με διάφορα επιδόματα, ο μισθός τους φτάνει τα 160 ευρώ τον μήνα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στην σημερινή της συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

«Η δική μας άκρα αριστερά εξηγεί στους εξόριστους της Βενεζουέλας τι σημαίνει να είσαι βενεζουελάνος, αυτό είναι κάτι που θεωρώ σουρεαλιστικό. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε από τους εξόριστους της χώρας αυτής, οι οποίοι γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα χαράς και ελπίδας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Με αναφορά στην τραγωδία του Κρα Μοντανά, η Μελόνι δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυστηρότατη» και ότι η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να αποδοθεί -αποτελεσματικά- δικαιοσύνη».

«Οι κανονισμοί μας στην Ιταλία είναι αυστηρότεροι από τους ελβετικούς, αλλά θεωρώ ότι μαζί με την αντιπολίτευση πρέπει να εξετάσουμε ό,τι αφορά τα κλειστά καταστήματα, την πιθανότητα να απαγορευθούν τα πυροτεχνήματα που τοποθετούνται πάνω στα μπουκάλια. Οι επιχειρηματίες μας μπορούν να βρουν χίλιους άλλους τρόπους, για να γιορτάζουν οι πελάτες τους», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Η κοινή γνώμη καταδικάζει τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ