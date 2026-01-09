Το αίτημα της Τουρκίας για επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 βρίσκεται και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, Σεντάτ Ονάλ, συναντήθηκε με μέλη του Κογκρέσου σε κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν η διμερής συνεργασία Τουρκίας–ΗΠΑ, αμυντικά ζητήματα και οι παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Σεντάτ Ονάλ συναντήθηκε με την Αμερικανίδα γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία, καθώς και τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ενώ τονίστηκε εκ νέου η ανάγκη διατήρησης του διαλόγου και του συντονισμού.

Η επανεμφάνιση του φακέλου F-35

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η προσπάθεια της Άγκυρας να αναβιώσει τη διαδικασία επιστροφής στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο θεωρεί κομβικό για τη θέση της στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα άδικη, υποστηρίζοντας ότι αποδυνάμωσε την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας, ενώ έχει τονίσει ότι η απόκτηση των F-35 ήταν «σημαντική και απαραίτητη». Παράλληλα, η Άγκυρα συνδέει τον φάκελο με ζητήματα όπως τα F-16, η υπόθεση της Halkbank και η προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, ωστόσο, εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή του στην πώληση F-35 στην Τουρκία, επικαλούμενο την ενσωμάτωση ισραηλινής τεχνολογίας στα αεροσκάφη. Ωστόσο, μετά από συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα F-35 της εναντίον του Ισραήλ, σχόλιο που ερμηνεύτηκε ως μήνυμα ότι οι ισραηλινές αντιρρήσεις δεν αποτελούν απόλυτο εμπόδιο.