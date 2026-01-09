Περιστατικό φθοράς σχολικής υποδομής στη Δυτική Θράκη μετατρέπεται σε διπλωματικό σημείο τριβής, με την τουρκική πλευρά να επαναφέρει τη ρητορική περί μειονοτικών δικαιωμάτων.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σε δήλωσή του σήμερα καταδίκασε «την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από άγνωστα άτομα στο δημοτικό σχολείο της τουρκικής μειονότητας, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Άρατος της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα και το οποίο έχουν κλείσει οι ελληνικές αρχές από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022».

Η τουρκική ανακοίνωση δεν περιορίζεται στην καταδίκη, αλλά απευθύνει συστάσεις προς την Αθήνα για τη διαχείριση του περιστατικού.

Όπως σημείωσε ο Οντζού Κετσελί, «όποιος κι αν είναι ο υπεύθυνος για την επίθεση, αναμένουμε από τις ελληνικές αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση, να εντοπίσουν άμεσα τους δράστες και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα».

Αναφορά στη Λωζάνη

Η δήλωση ολοκληρώνεται με πολιτικό και νομικό υπόβαθρο, επαναφέροντας τη Συνθήκη της Λωζάνης ως σημείο αναφοράς και προαναγγέλλοντας συνέχιση της τουρκικής παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, «συμμεριζόμαστε τη θλίψη των ομοεθνών μας που ζουν στον Άρατο και επισημαίνουμε ότι ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, τα οποία έχουν διασφαλιστεί με τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης».

Η υπόθεση προστίθεται σε μια αλυσίδα τουρκικών δηλώσεων και αντιδράσεων, όπου περιστατικά στη μουσουλμανική μειονότητα αποκτούν ευρύτερη διπλωματική φόρτιση, εντάσσοντας τη Θράκη ξανά στο πεδίο της ελληνοτουρκικής ρητορικής αντιπαράθεσης.