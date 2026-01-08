Η εύθραυστη ισορροπία στη βόρεια Συρία επανέρχεται στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας με τις ΗΠΑ -δια του πρέσβη τους στην Τουρκία και απεσταλμένου στη Συρία- να παρεμβαίνουν απόψε δημόσια, εκπέμποντας σήμα ανησυχίας, αλλά και πολιτικής στήριξης στη διαδικασία σταθεροποίησης της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στις συνοικίες Ashrafiyeh και Sheikh Maqsoud στο Χαλέπι. Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να θέσουν την προστασία της ζωής και της περιουσίας των αμάχων πάνω από κάθε άλλη σκέψη», ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο Χ ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Διπλωματική ετοιμότητα και ρόλος των συμμάχων

Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους.

«Μαζί με τους συμμάχους μας και τους υπεύθυνους περιφερειακούς εταίρους μας, είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και να προσφέρουμε στη Συρία και στον λαό της μια νέα ευκαιρία να επιλέξουν το δρόμο του διαλόγου αντί της διαίρεσης», αναφέρει.

Έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών

Η δήλωση κορυφώνεται με σαφή και επείγουσα έκκληση προς όλους τους ένοπλους και πολιτικούς παράγοντες στο πεδίο.

«Καλούμε λοιπόν επειγόντως την ηγεσία της συριακής κυβέρνησης, τις δυνάμεις SDF, τις τοπικές αρχές στις περιοχές που διοικούνται από τους Κούρδους και όλους τους ένοπλους παράγοντες στο έδαφος: να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να μειώσουν αμέσως τις εντάσεις και να δεσμευτούν για αποκλιμάκωση. Ας δώσουμε προτεραιότητα στην ανταλλαγή ιδεών και εποικοδομητικών προτάσεων αντί στην ανταλλαγή πυρών. Το μέλλον του Χαλεπίου, και της Συρίας στο σύνολό της, ανήκει στον λαό της και πρέπει να διαμορφωθεί με ειρηνικά μέσα, όχι με βία».

Στη συνέχεια, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ επιχειρεί να εντάξει τα πρόσφατα γεγονότα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θετικής μεταστροφής της Συρίας, μετά από δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκατριών μηνών, η Συρία έχει σημειώσει ιστορικά βήματα προς τη σταθερότητα, την εθνική συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση μετά από δεκαετίες καταστροφικών συγκρούσεων. Οι ιστορικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα με εκπροσώπους του Ισραήλ σηματοδοτούν ένα κρίσιμο βήμα προς την ευρύτερη ειρήνη στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την αποφασιστική δέσμευση της Συρίας να σπάσει τον κύκλο της βίας, του πόνου και των φρικαλεοτήτων που ταλανίζουν τη χώρα για περισσότερο από μισό αιώνα».

Η δύσκολη μετάβαση και το όραμα της ένταξης

Ο Τομ Μπάρακ αναγνωρίζει τα όρια και τις αντοχές μιας κοινωνίας βαθιά τραυματισμένης από τον πόλεμο, επιμένοντας ωστόσο σε ένα πολιτικό όραμα χωρίς αποκλεισμούς.

«Βαθιές μεταμορφώσεις αυτής της φύσης δεν μπορούν να επιτευχθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Τα βαθιά σημάδια της παρατεταμένης σύγκρουσης χρειάζονται χρόνο για να επουλωθούν, και η διαρκής πρόοδος απαιτεί υπομονή, ανεκτικότητα και γνήσια αμοιβαία κατανόηση σε όλα τα τμήματα της συριακής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε σταθεροί στο όραμα μιας Συρίας που εξασφαλίζει την πλήρη ένταξη και τα ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες — Σουνίτες, Κούρδους, Δρούζους, Χριστιανούς, Αλαουίτες και όλες τις άλλες κοινότητες — χωρίς εξαίρεση».

Η συμφωνία της 10ης Μαρτίου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμφωνία μεταξύ της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, η οποία παρουσιάζεται ως κρίσιμος πυλώνας εθνικής ενότητας.

«Μόλις την περασμένη εβδομάδα, βρισκόμασταν στο κατώφλι της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της συμφωνίας ενσωμάτωσης της 10ης Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της συριακής κυβέρνησης — μιας συμφωνίας που θα προωθούσε σημαντικά τον συντονισμό της ασφάλειας, την κοινή διακυβέρνηση και την εθνική ενότητα. Ο στόχος αυτός παραμένει απολύτως εφικτός».

Εξωτερικές παρεμβάσεις και το διακύβευμα της ειρήνης

Τέλος, ο Αμερικανός απεσταλμένος προειδοποιεί για τον ρόλο αποσταθεροποιητικών δυνάμεων και χαράσσει τη στρατηγική γραμμή της Ουάσιγκτον.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η περιοχή πρέπει να παραμείνει ενωμένη ενάντια στις αποσταθεροποιητικές εξωτερικές δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την αξιοσημείωτη πρόοδο που επιτεύχθηκε το περασμένο έτος και να διαβρώσουν τη διαχρονική κληρονομιά των @POTUS. Στόχος τους είναι η ανανέωση της αστάθειας. Στόχος μας είναι η διαρκής ειρήνη που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή ευημερία.

Το νέο κεφάλαιο της Συρίας είναι ένα κεφάλαιο συνεργασίας, όχι αντιπαράθεσης. Θα το επιτύχουμε μαζί».