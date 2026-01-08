Αναφορές στην στήριξη μέσω ανθρωπιστικής δράσης στη Γάζα, τη σταθερότητα στη Συρία και τον Λίβανο, τις επενδύσεις, την ασφάλεια και άμυνα, την ενέργεια, αλλά και την κοινωνική συνοχή περιέχει η Κοινή Δήλωση που δημοσιεύτηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής μεταξύ της Ιορδανίας και της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη στο Αμάν. Οι ηγεσίες των δύο πλευρών συμφώνησαν επίσης σε νέα Σύνοδο στις Βρυξέλλες το 2028.

Σε σχέση με την ενίσχυση της Στρατηγικής Συνεργασίας, στην Κοινή Δήλωση αναφέρεται ότι η Ιορδανία και η ΕΕ επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μακροπρόθεσμη συνεργασία, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόνισαν την ανάγκη για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, καταδικάζοντας κάθε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Για την κρίση στη Γάζα, οι ηγέτες υποστήριξαν την εφαρμογή της Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Σχεδίου Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα. Ζήτησαν την άμεση και αδιάλειπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβαν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η λύση των δύο κρατών, με ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ.

Όσον αφορά την υποστήριξη της Ιορδανίας για τους πρόσφυγες, η ΕΕ εξέφρασε την εκτίμησή της για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων από την Ιορδανία και επανέλαβε τη δέσμευσή της για οικονομική και τεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της UNRWA για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Ως προς τη Συρία και τον Λίβανο, οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη για ειρηνική μετάβαση στη Συρία, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Υποστήριξαν επίσης την σταθερότητα του Λιβάνου και την πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ.

Εξάλλου, η ΕΕ ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ιορδανία, που περιλαμβάνει δάνεια, επιχορηγήσεις και επενδύσεις. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις και να οργανώσουν Διάσκεψη Επενδύσεων Ιορδανίας-ΕΕ τον Απρίλιο του 2026.

Επίσης, η Ιορδανία εντάχθηκε στο Global Energy Transition Forum (GETF), ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή απόδοση και την ασφαλή χρήση υδρογόνου. Επιπλέον, η ΕΕ θα υποστηρίξει έργα όπως το Aqaba-Amman Water Desalination Project για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού.

Για την ασφάλεια και άμυνα αποφασίστηκε η έναρξη του Διαλόγου Ασφάλειας και Άμυνας Ιορδανίας-ΕΕ το 2026, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Επίσης, αναφέρεται ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανταλλαγών, όπως το Erasmus+, για την ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών στην Ιορδανία.

Όσον αφορά το μέλλον, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να οργανώσουν την επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες το 2028, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.





Πηγή: ΚΥΠΕ