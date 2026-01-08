Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη, την πρώτη τους διμερή Σύνοδο Κορυφής στο Αμμάν της Ιορδανίας, όπου η ΕΕ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ από την Ιορδανία συμμετείχε ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄.

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ευχαρίστησε τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ για τη θερμή υποδοχή στο Αμμάν, σημειώνοντας ότι «πριν από έναν χρόνο υπογράψαμε τη Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση, ένα καθοριστικό ορόσημο», και τόνισε ότι πλέον οι δύο πλευρές εργάζονται «περισσότερο από ποτέ ως αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι», με τις διμερείς σχέσεις να εμφανίζουν περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης.

Όπως ανέφερε, η εταιρική σχέση ΕΕ - Ιορδανίας αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα, με «εξαιρετικές πολιτικές σχέσεις και τακτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα» για τον συντονισμό θέσεων και την προώθηση κοινών αξιών, όπως «η ειρήνη που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο κ. Κόστα σημείωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανταλλαγών μεταξύ ΕΕ και Ιορδανίας, υπογραμμίζοντας πως η Ένωση, σε συνεργασία με την Ιορδανία και άλλους εταίρους, έχει προσφερθεί να στηρίξει τη δημιουργία νέων παλαιστινιακών δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας για την αποκατάσταση της τάξης και της διακυβέρνησης στη Γάζα. Εξήρε επίσης τη «πραγματικά αξιοσημείωτη» συμβολή της Ιορδανίας στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω αεροπορικών και χερσαίων διαδρόμων, τονίζοντας ότι, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η ανθρωπιστική κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί επείγουσα δράση. Στις προτεραιότητες της Συνόδου, όπως είπε, περιλαμβάνονται και η πολιτική μετάβαση στη Συρία, καθώς και η κοινή στήριξη προς την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Αναφερόμενος στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, επεσήμανε ότι η Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση άνοιξε ένα εντελώς νέο πεδίο συνεργασίας, με ταχύτερα αναπτυσσόμενο σκέλος τη στρατιωτική στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Όπως αποκάλυψε, στα τέλη του 2025 εγκρίθηκε νέο πακέτο ύψους €35 εκατ. για την αγορά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μέτρα το 2026, σε συνδυασμό με δομημένο πολιτικό διάλογο για στρατιωτικά ζητήματα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις κυβερνοαπειλές και άλλες προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε ακόμη ότι προχωρά σταθερά η υλοποίηση του πακέτου στήριξης ύψους €3 δισ., το οποίο συνδυάζει επιχορηγήσεις και δάνεια για την υποστήριξη του Οράματος Εκσυγχρονισμού της Ιορδανίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας ως τέταρτου πυλώνα της εταιρικής σχέσης.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ΕΕ αποδίδει μεγάλη αξία στον ρόλο της Ιορδανίας στην αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων προσφυγικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκε για «προβλέψιμη και μεγάλης κλίμακας στήριξη» προς τις κοινότητες υποδοχής και τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των Σύρων και των Παλαιστινίων μέσω της UNRWA, επισημαίνοντας ότι ένας χρόνος μετά την υπογραφή της νέας εταιρικής σχέσης, οι δύο πλευρές θα αξιοποιήσουν την πρώτη τους Σύνοδο για να καθοδηγήσουν την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους σε όλους τους τομείς.

Οι ηγέτες έκαναν απολογισμό της εφαρμογής της Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Ιορδανίας, που υπεγράφη πριν από έναν χρόνο, και έθεσαν προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση υψηλού επιπέδου Επενδυτικής Διάσκεψης ΕΕ–Ιορδανίας τον Απρίλιο του 2026. Η Σύνοδος επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ προς την Ιορδανία ως βασικού στρατηγικού εταίρου για τη σταθερότητα και την ευημερία στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Κομισιόν στην εναρκτήρια τοποθέτηση της δήλωσε ότι ότι «η εταιρική σχέση ΕΕ–Ιορδανίας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η σημερινή πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ–Ιορδανίας σηματοδοτεί την επέτειο της Στρατηγικής και Συνολικής μας Εταιρικής Σχέσης και τα απτά ορόσημα που έχουμε επιτύχει μαζί από τότε. Από την εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας και την ενίσχυση του διαλόγου για την ασφάλεια έως τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και τις ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Μετατρέπουμε τις δεσμεύσεις σε δράση για σταθερότητα, ανθεκτικότητα και κοινή ευημερία».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας επιτεύχθηκαν αποτελέσματα και στους πέντε πυλώνες συνεργασίας: πολιτικές σχέσεις και περιφερειακή συνεργασία, ασφάλεια και άμυνα, οικονομική ανθεκτικότητα – εμπόριο και επενδύσεις, ανθρώπινο κεφάλαιο και μετανάστευση – προστασία προσφύγων.

Στον οικονομικό τομέα, η ΕΕ υιοθέτησε τον Σεπτέμβριο του 2025 πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους €500 εκατ., ενώ νέο πρόγραμμα ίδιου ύψους προγραμματίζεται για το 2026, με έμφαση σε επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση, το νερό, την ενέργεια και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Το 2026 η εταιρική σχέση εισέρχεται σε φάση εντατικής υλοποίησης, με βασικά ορόσημα την Επενδυτική Διάσκεψη ΕΕ–Ιορδανίας, την έναρξη του πρώτου Διαλόγου για την Ασφάλεια και την Άμυνα και την υπογραφή πολυτομεακής δημοσιονομικής στήριξης, που αναμένεται να ξεκλειδώσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στην Ιορδανία.



Διαβάστε επίσης: Μερτς: Να αναγκάσουμε τη Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία





Πηγή: ΚΥΠΕ