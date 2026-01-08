Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του ελληνικού τύπου για παρενόχληση πλοίων δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια και ότι οι δραστηριότητες του πλοίου Ocean Link με σημαία Παναμά παρακολουθούνται στενά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σε δήλωσή του κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να διεξάγει μονομερείς δραστηριότητες στο Αιγαίο, αγνοώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.

Ανέφερε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, χάρη στις προσπάθειες της Τουρκίας.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι δραστηριότητες του πλοίου πόντισης καλωδίων Ocean Link με σημαία Παναμά, για το οποίο εκδόθηκε navtex από την Ελλάδα, σχετικά με την πόντιση οπτικών καλωδίων, παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία και ότι «δεν υπάρχει καμία παρενόχληση του πλοίου από την Τουρκία, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος».