Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορεί ανοιχτά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής εξόντωσης, επιμένοντας πως παραμένει ο νόμιμος και επικίνδυνος για το καθεστώς εκλογικός του αντίπαλος, ακόμη και πίσω από τα κάγκελα.

Πολιτική πολιορκία και φόβος της κάλπης

Η εικόνα ενός αντιπάλου φυλακισμένου, αλλά πολιτικά όρθιου, διατρέχει τον πυρήνα των δηλώσεων Ιμάμογλου, ο οποίος περιγράφει τη δίωξή του όχι ως δικαστική υπόθεση, αλλά ως συνειδητή στρατηγική αποκλεισμού από την πολιτική ζωή.

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μια γνήσια νομική διαδικασία· είναι μια στρατηγική πολιτικής πολιορκίας», λέει σε συνέντευξή του στο Politico.

Και συνεχίζει, προσωποποιώντας την ευθύνη στον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο:

«Στόχος του προέδρου Ερντογάν δεν είναι μόνο να διαμορφώσει τις επόμενες εκλογές. Είναι να διαγράψει την υποψηφιότητά μου τώρα και στο μέλλον, και να με εκδιώξει εντελώς από την πολιτική. Ο λόγος είναι σαφής: Γνωρίζουν ότι σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, μπορώ να νικήσω τον πρόεδρο Ερντογάν στην κάλπη, και προσπαθούν να το αποτρέψουν αυτό».

Δίωξη εν μέσω πολιτικής μετατόπισης

Ο Ιμάμογλου, λίγο πριν προταθεί επίσημα ως προεδρικός υποψήφιος του CHP, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κατηγορητήριο τερατώδους έκτασης, το οποίο –όπως υποστηρίζει– αποκαλύπτει την πολιτική αδυναμία της εξουσίας Ερντογάν.

«Η κλίμακα της υπόθεσης αποκαλύπτει την αδυναμία της: 1.300 έλεγχοι στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης χωρίς συγκεκριμένα ευρήματα· ένα κατηγορητήριο 3.900 σελίδων που βασίζεται σε φήμες και μάρτυρες αμφισβητούμενης αξιοπιστίας· απαίτηση ποινών φυλάκισης που φτάνουν συνολικά τα 2.352 έτη· και μέγιστη διάρκεια δίκης 4.600 ημερών».

Υποψηφιότητα από τη φυλακή

Παρά τον εγκλεισμό του, ο Ιμάμογλου επιμένει ότι η πολιτική του δυναμική δεν ανακόπτεται από την απουσία φυσικής παρουσίας στην πολιτική σκηνή, αλλά αντλεί ισχύ από την κοινωνική αποδοχή και τη διάχυτη αίσθηση αδικίας.

«Αυτό που καθορίζει μια εκστρατεία είναι οι ιδέες της, οι αξίες της και η κοινή βούληση των πολιτών. Τα έχουμε όλα αυτά με το μέρος μας… Όλοι γνωρίζουν ότι η σύλληψή μου είναι άδικη. Ακόμη και ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης θεωρεί την κράτησή μου άδικη και τη βλέπει ως σοβαρό πλήγμα στη δικαιοσύνη».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη συμμετοχή 15,5 εκατομμυρίων πολιτών στις προκριματικές εκλογές του CHP, παρά την κράτησή του.

«Η προεδρική προκριματική εκλογή της 23ης Μαρτίου 2025 το απέδειξε ξεκάθαρα. Αν και ήμουν κρατούμενος, περίπου 15,5 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς μου. Μόνο τα 2 εκατομμύρια ήταν μέλη του CHP· τα υπόλοιπα 13,5 εκατομμύρια προήλθαν από κάθε τμήμα της κοινωνίας… Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν μια απαίτηση που υπερβαίνει τα κομματικά όρια: μια απαίτηση για δικαιοσύνη, αξιοκρατία και αξιοπρέπεια».

Εξωτερική πολιτική, Τραμπ και F-35

Ο Ιμάμογλου στρέφει τα πυρά του και στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, την οποία χαρακτηρίζει επιθετική, προσωποπαγή και πολιτικά άγονη, συνδέοντάς τη με την εσωτερική απονομιμοποίηση.

«Είναι σαφές ότι η προεδρία του προέδρου Τραμπ έχει ανοίξει μια ταραγμένη εποχή... Η διπλωματία μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τους θεσμούς στις σχέσεις μεταξύ ηγετών, στρυμωγμένη ανάμεσα σε γρήγορες συμφωνίες και χειρονομίες που σπάνια οδηγούν κάπου», λέει και στη συνέχεια αμφισβητεί ευθέως τα απτά οφέλη της προσέγγισης Άγκυρας–Ουάσιγκτον.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα οφέλη αυτής της υποτιθέμενης επιτυχίας. Παρά τους ισχυρισμούς ότι οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον βελτιώνονται, η Τουρκία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο πρόγραμμα F-35 και οι κυρώσεις δεν έχουν αρθεί».

Κριτική στην κυβέρνηση για τα νησιά του Αιγαίου

Και επεκτείνει την κριτική του ακόμη και στην Ελλάδα.

«Η γείτονά μας Ελλάδα συνεχίζει, κατά παράβαση των συμφωνιών, να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου. Η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου εναντίον της Τουρκίας ενισχύεται και επεκτείνεται σταθερά… Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, που συντάχθηκε με μια “νοοτροπία εμπόρων ακινήτων”, δεν έχει ακόμη τερματίσει τα βάσανα και την πείνα των Παλαιστινίων. Τι κάνει η κυβέρνηση σε απάντηση;».

Ασφάλεια αντί δημοκρατίας

Στο εσωτερικό, ο Ιμάμογλου αποδίδει την πολιτική ασφυξία στη μονοδιάστατη λογική της ασφάλειας, η οποία –όπως λέει– νομιμοποιεί τον αυταρχισμό.

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται, ασκούνται πιέσεις στους αιρετούς αξιωματούχους και τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών φιμώνονται, δικαιολογημένα από την “ασφάλεια” και τη γεωπολιτική σημασία… Με την πάροδο του χρόνου, η ιδέα ότι οι ελευθερίες μπορούν να παραμεριστούν “για λόγους σταθερότητας” γίνεται κανονικοποίηση».

Ευρώπη ως πολιτική επιλογή

Σε αντίστιξη με την τρέχουσα πορεία, ο Ιμάμογλου προτάσσει την Ευρώπη ως στρατηγικό ορίζοντα μιας διαφορετικής Τουρκίας.

«Ως CHP, ο στόχος μας για πλήρη ένταξη στην ΕΕ παραμένει άθικτος. Βραχυπρόθεσμα, θα εργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ώστε να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες, τη γεωργία, τις δημόσιες συμβάσεις και το ψηφιακό εμπόριο, και για την ευθυγράμμισή μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Φυλακή, πόλη και πολιτική αντοχή

Παρά την αυστηρή καθημερινότητα της φυλακής, ο Ιμάμογλου δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την κανονικοποίηση της κράτησης.

«Αυτή η ευθύνη δεν τελειώνει στην πύλη της φυλακής… Η κράτηση και η παρατεταμένη νομική αβεβαιότητα δεν πρέπει να γίνουν όργανα πολιτικής».

Και κλείνει με μια εξομολογητική αναφορά στην Κωνσταντινούπολη.

«Μου λείπει ο συνήθης ρυθμός της πόλης, το ελεύθερο περπάτημα στον δρόμο, η άμεση επαφή με τους ανθρώπους και το μοίρασμα απρόβλεπτων στιγμών… Αυτό είναι που πραγματικά καθορίζει τα πάντα, όχι τα τείχη γύρω μου».

