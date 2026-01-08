Τα τρακτέρ των αγροτών εισήλθαν σήμερα πριν από τα χαράματα στο Παρίσι και έφθασαν στον Πύργο του Άιφελ, φέρνοντας στην πρωτεύουσα την κινητοποίηση για τις διεκδικήσεις του επαγγέλματός τους, που συνεχίζεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία, σύμφωνα με ένα συνδικάτο και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς που βρίσκονται επιτόπου.

«Σεργιανίζουν» μέσα στο Παρίσι και πέρασαν μάλιστα από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, δήλωσε εκπρόσωπος του Αγροτικού Συντονισμού, κάνοντας λόγο για «μερικές δεκάδες τρακτέρ» τα οποία εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από το νότο.

Plusieurs agriculteurs et leurs tracteurs sont sous la Tour Eiffel à Paris. Action de la Coordination Rurale contre le Mercosur et la dermatose. pic.twitter.com/te1Vs4DKjS — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 8, 2026

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στους είκοσι αγρότες βρίσκονται στον Πύργο του Άιφελ, με τα τρακτέρ τους -μια δεκαριά- να είναι σταθμευμένα εκεί κοντά.

Ο στόχος του συνδικάτου είναι να διαμαρτυρηθεί κυρίως εναντίον της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur, αλλά επίσης κατά της διαχείρισης από το κράτος της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, που στις αρχές Δεκεμβρίου αύξησε το θυμό των αγροτών στη νοτιοδυτική Γαλλία.

CRISE AGRICOLE : Des tracteurs de la Coordination rurale sont entrés dans Paris malgré les blocages de la police. Une quinzaine de tracteurs se trouvent devant la tour Eiffel, d'autres ont encerclé l'Arc de Triomphe. La porte d'Auteuil a été bloquée par des agriculteurs et l'A13… pic.twitter.com/LHT3iXt7Mr — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 8, 2026

Από το χειμώνα του 2024, οι αγρότες ζητούν την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των προδιαγραφών, κυρίως των ευρωπαϊκών, οι οποίες θεωρούνται υπερβολικά καταναγκαστικές και ευνοϊκές για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», είχε δηλώσει την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής μιας πομπής από 40 τρακτέρ.

🔴 [Info @Valeurs] Les agriculteurs sont entrés dans Paris jusqu'à la Tour Eiffel, indique une source policière. pic.twitter.com/5ae6CfOk7w — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) January 8, 2026

Ο πρόεδρος σε εθνικό επίπεδο του εν λόγω συνδικάτου, ο Μπερτράν Βαντό, είχε δηλώσει πως θέλει να φέρει «ειρηνικά» τα αιτήματά τους στους γάλλους κοινοβουλευτικούς και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμα κι αν τα μισά από τα μέλη του κατέληγαν να συλληφθούν.

Με χθεσινοβραδινή απόφαση της αστυνομίας είχε απαγορευθεί η πρόσβαση των τρακτέρ σε ορισμένες ευαίσθητες ζώνες της πρωτεύουσας, κυρίως στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, στο μέγαρο Ματινιόν που είναι η έδρα του πρωθυπουργού, στο κοινοβούλιο, στα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης ή ακόμα, στην περιφέρεια του Παρισιού, στην κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ