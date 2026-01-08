Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Τετάρτη ότι θα υποδεχτεί τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο στον Λευκό Οίκο «στο εγγύς μέλλον» λίγη ώρα μετά την πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των δυο αρχηγών κρατών, έπειτα από επανειλημμένες απειλές του ρεπουμπλικάνου πως θα μπορούσαν να εξαπολυθούν πλήγματα των ΗΠΑ στην Κολομβία.

Ο κολομβιανός πρόεδρος τηλεφώνησε για να «εξηγήσει την κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Πρόσθεσε ότι «αδημονεί» να τον συναντήσει.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

