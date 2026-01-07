Πρόκειται για τη στιγμή της δολοφονίας του διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο Iranshahr του Ιράν πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της πόλης

Σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο της δημοσιότητας την Τετάρτη. Πρόκειται για τη στιγμή της δολοφονίας του Mahmoud Haqiqat, διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο Iranshahr στην ιρανική επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν.

Ήταν ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της πόλης και υπεύθυνος για την καταστολή των αντικαθεστωτικών Μπαλούχων στην πόλη και δολοφονήθηκε τη στιγμή που οδηγούσε.

Η αυτονομιστική ομάδα των Μπαλούχων Jaish al-Adl ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση.

Οι Μπαλούχοι (ή Βαλούχοι) είναι ιρανικής καταγωγής εθνότητα, και ζουν κυρίως στην περιοχή Βαλουχιστάν, που βρίσκεται στο ακρότατο νοτιοανατολικό τμήμα του ιρανικού υψιπέδου, καταλαμβάνοντας τμήμα του νοτιοδυτικού Πακιστάν, του νοτιοανατολικού Ιράν, και μικρότερο τμήμα του νοτιοδυτικού Αφγανιστάν, ενώ αριθμοί Μπαλούχων κατοικούν και στην Αραβική Χερσόνησο και το Τουρκμενιστάν.

Iran: The Sunni Baluchi armed organization Jaish al-Adl claims responsibility for the assassination of Mahmoud Haqqat, commander of a police station in Iranshahr in the Sistan and Baluchestan province in eastern Iran.



Attached is a recording of the assassination published by the… pic.twitter.com/k7gLV5ccxW — Football Value Tips (@DailyBankerTips) January 7, 2026

Πηγή: skai.gr