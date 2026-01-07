Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε συνάντηση για το ζήτημα της Γροιλανδίας την επόμενη εβδομάδα - «Η συνάντηση για τη Γροιλανδία θα γίνει με τη Δανία»

Τις τρεις φάσεις για το μέλλον της Βενεζουέλας εξέφρασε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ειδικότερα ότι «πρώτη φάση θα είναι η σταθεροποίηση της Βενεζουέλας, δεύτερη φάση η ανασυγκρότηση και τρίτη φάση η μετάβαση». «Θα είναι στο χέρι του λαού της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του», σημείωσε.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στο μέσο της υλοποίησης συμφωνίας για την απόκτηση 30-50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου. «Θα ελέγχουμε τον τρόμο διανομής των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, ούτως ώστε να ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας».

«Η Βενεζουέλα θέλει να συμπεριληφθεί το πετρέλαιο από ένα από τα κατασχεθέντα δεξαμενόπλοια στη συμφωνία», τόνισε ο Ρούμπιο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Γροιλανδία

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε στο μεταξύ συνάντηση για το ζήτημα της Γροιλανδίας την επόμενη εβδομάδα. «Η συνάντηση για τη Γροιλανδία θα γίνει με τη Δανία», σημείωσε ο Ρούμπιο.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Το πρόβλημα είναι ότι η Γροιλανδία ανήκει ήδη στη Δανία και οι περισσότεροι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

