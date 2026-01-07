Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μια ηχηρή δήλωση για τις παγκόσμιες ανακατατάξεις, τονίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας «αδυσώπητης μάχης για το μοίρασμα της πίτας», όπου ο ρόλος κάθε κράτους καθορίζεται από την ισχύ του. Στο πλαίσιο αυτό προειδοποίησε ότι η Δύση «χάνει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να απειλεί άλλες χώρες».

«Φαίνεται πως διαμορφώνεται ένας νέος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, με κινητήριες δυνάμεις τη μάχη για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την κυριαρχία στους εμπορικούς δρόμους..[...] «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»», σημείωσε ο Ερντογάν σε κομματική σύναξη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι το 2025 υπήρξε «πολύ γεμάτη χρονιά» σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με εντάσεις και συγκρούσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα.

«Παρόλα αυτά, καταφέραμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Τουρκίας», τόνισε.





«Η Τουρκία πέρασε τις εξετάσεις»

Διακήρυξε επίσης ότι η χώρα του «πέρασε τις εξετάσεις σε κάθε τομέα», αναφερόμενος μεταξύ άλλων:

στη στάση της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας

στις εξελίξεις στη Γάζα, τις οποίες χαρακτήρισε «γενοκτονία»

στις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και την ένταση στη Μέση Ανατολή

στην ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν

στις σχέσεις με ΗΠΑ και Ευρώπη

στη συνεργασία με τα τουρκικά και τουρκογενή κράτη

στην επίθεση του Ισραήλ κατά στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ

στην πρωτοβουλία «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

αλλά και στα επεισόδια, όπως είπε, από υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP.

«Πάντα βάζαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Τουρκίας και το μέλλον του έθνους μας», δήλωσε.



«Θα ανατρέψουμε Ιμπεριλιαλιστικές συνωμοσίες»

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «σοβαρές και υπαρξιακές απειλές». «Η παγκόσμια οικονομία βαδίζει προς μια νέα σύγκρουση, που θα επικεντρωθεί στα πολύτιμα μέταλλα, και αναμένεται να έχει βαριές συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο ότι διαμορφώνεται ένας επιθετικός ανταγωνισμός για το μοίρασμα των πόρων, την πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές και τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων. Η Δύση χάνει πλέον όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες», είπε.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Μέσα σε αυτή την παγκόσμια καταιγίδα, το AKP και η Λαϊκή Συμμαχία είναι η προφανής επιλογή για να οδηγήσουν την Τουρκία στις ακτές της ασφάλειας».

Και πρόσθεσε: «Τα στελέχη αυτής της συμμαχίας και του AK Parti διαθέτουν την εμπειρία, τη βούληση και το θάρρος να ματαιώσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και να χαλάσουν τις πλεκτάνες των ιμπεριαλιστών. Έχουμε τη θέληση και την ανδρεία να ανατρέψουμε τις ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες».



