Οι ΗΠΑ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia», το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται ότι στα χέρια των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον και το δεξαμενόπλοιο «Marinera», που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που σχετίζεται και με τη Ρωσία, καθώς το πλοίο έπλεε υπό ρωσική σημαία.

Πηγή: cnn.gr