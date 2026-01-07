Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διέταξε την Τετάρτη τις δυνάμεις ασφαλείας να μην καταστείλουν τις διαμαρτυρίες σχετικά με την οικονομία την 11η ημέρα ενός κύματος διαμαρτυριών στις ιρανικές πόλεις κατά των οικονομικών δυσκολιών που προκλήθηκαν από τις αυξήσεις των τιμών και την κατάρρευση του νομίσματος, κάνοντας διάκριση μεταξύ ειρηνικών διαδηλωτών και ένοπλων «ταραξιών».

Ο κ. Πεζεσκιάν ένιωσε την Τετάρτη την υποχρέωση να διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος Μοχάμεντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ δήλωσε ότι ο Πεζεσκιάν «διέταξε να μην ληφθούν μέτρα ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών».

«Όσοι φέρουν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και ματσέτες και επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ταραξίες και πρέπει να διακρίνουμε τους διαδηλωτές από τους ταραξίες», πρόσθεσε ο κ. Γκαεμπανάχ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 27 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων πέντε ατόμων κάτω των 18 ετών, δήλωσε την Τρίτη η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδοντας επίσημες ανακοινώσεις, ανέφεραν 13 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας και ενός αστυνομικού που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τρίτη.

Ο Στρατηγός Αμίρ Χαταμί, διοικητής του ιρανικού στρατού και ένας από τους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί εξωτερικές απειλές «χωρίς να απαντήσει».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο κ. Χαταμί δήλωσε ότι «αν ο εχθρός κάνει λάθος», η απάντηση του Ιράν θα είναι πιο σθεναρή από ό,τι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Οι διαδηλώσεις δεν έχουν ακόμη φτάσει στην κλίμακα ενός κινήματος του 2022-2023, ούτε εκείνη των μαζικών διαδηλώσεων του 2009 που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες εκλογές. Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες σχετικά με την οικονομία έχουν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών των διεθνών εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να παρέμβει στο Ιράν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στις διαμαρτυρίες.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα πληγούν πολύ σκληρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή.

Το τελευταίο κίνημα διαμαρτυρίας του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου με απεργία εμπόρων σε μια αγορά κινητών τηλεφώνων στην Τεχεράνη.

Έκτοτε, οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί στην καρδιά της οικονομίας, στο Μεγάλο Παζάρι της πρωτεύουσας και σε αρκετές ακόμη πόλεις, ειδικά στα δυτικά της χώρας.

Την Τρίτη, ξέσπασαν συγκρούσεις στο Μεγάλο Παζάρι για πρώτη φορά από την έναρξη των διαμαρτυριών, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να διαλύσει τα πλήθη. Σε μια περίπτωση, αέριο εισχώρησε σε ένα νοσοκομείο.

Αλλού στην ιρανική πρωτεύουσα, η ηρεμία φάνηκε να έχει επιστρέψει την Τετάρτη. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει ότι κάτοικοι διεξάγουν τις δραστηριότητές τους κανονικά στα καταστήματα του Vali-Asr, της μεγάλης λεωφόρου που διασχίζει την πόλη από βορρά προς νότο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

