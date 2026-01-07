Ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τις γειτονιές του Χαλεπίου με κουρδική πλειοψηφία την Τετάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε στους αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο στρατός είχε κηρύξει τις ελεγχόμενες από τους Κούρδους περιοχές της πόλης ως «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 3.00 μ.μ τοπική ώρα, δημιουργώντας παράλληλα «δύο ασφαλή ανθρωπιστικά περάσματα» μέσω των οποίων χιλιάδες άμαχοι είχαν διαφύγει πριν από την προθεσμία, σύμφωνα με το AFP.







#Syria 🇸🇾: Syrian Army launched an operation against Kurdish Forces in Ashrafiyeh and Sheikh Maqsoud in #Aleppo.



Syrian Army also deployed additional troops operating BMP-1 IFV (Infantry Fighting Vehicles) with 73mm KBP 2A28 “Grom” cannons. pic.twitter.com/tnWJ83UnOo — War Noir (@war_noir) January 7, 2026







Strong condemnation of renewed attacks on Kurdish residential areas in Aleppo



We strongly condemn the renewed brutal actions of the Jolani troops against the civilian population of the Kurdish districts of Sheikh Maqsoud and Ashrafiyah in Aleppo. The artillery and tank shelling… pic.twitter.com/mwCC8Ml1br — Kurdische Gemeinde Deutschland ☀ (@KGDOnline) January 6, 2026









Πηγή: ΚΥΠΕ