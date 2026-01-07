Η Τουρκία έδωσε στη δημοσιότητα απόρρητο, ιστορικό αρχείο πληροφοριών για τον Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, τη θρυλική μορφή που έμεινε στην ιστορία ως «Λόρενς της Αραβίας». Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας (ΜΙΤ), σε συνεργασία με το κρατικό πρακτορείο Anadolu Ajansı (AA), δημοσίευσε την Τρίτη ψηφιακό αρχειακό έγγραφο του 1929, το οποίο αποδίδει στον Βρετανό αξιωματικό και πράκτορα –σύμβολο της βρετανικής δράσης στη Μέση Ανατολή– σειρά ενεργειών επηρεασμού τοπικών πληθυσμών στην Ανατολική Μεσόγειο, την Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και το Σουδάν.

Το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 1929 και προέρχεται από οθωμανικές πηγές αξιολόγησης πληροφοριών της εποχής, συνοδεύεται από φωτογραφία του Λόρενς με στρατιωτική στολή και περιλαμβάνει ανάλυση διαδρομών και μετακινήσεών του στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούσε διαφορετικά ψευδώνυμα και μεταμφιέσεις κατά τις αποστολές του. Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό της ΜΙΤ, ο Λόρενς φέρεται να διέμεινε στην Αίγυπτο με υποθετικό όνομα, πριν περάσει σε Συρία και Ιράκ, εμφανιζόμενος αργότερα στην Ιερουσαλήμ και εν συνεχεία στο Χαρτούμ και το Χαρτούμ, στο Σουδάν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά ότι στην Ιερουσαλήμ εμφανιζόταν άλλοτε ως Μουσουλμάνος θρησκευτικός δάσκαλος και άλλοτε ως Εβραίος ραβίνος, πραγματοποιώντας χωριστές επαφές με μουσουλμανικές και εβραϊκές κοινότητες, με στόχο –όπως σημειώνεται– να διακινήσει μηνύματα «προκλητικού» και «προβοκατόρικου» χαρακτήρα, επηρεάζοντας κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ισορροπίες.

Η ΜΙΤ υπογραμμίζει ότι η δημοσίευση του εγγράφου εντάσσεται στην πολιτική της να καθιστά επιλεγμένο ιστορικό υλικό πληροφοριών προσβάσιμο στο κοινό μέσω των ψηφιακών της αρχείων, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της δημόσιας πρόσβασης σε τεκμηριωμένες, ιστορικές πηγές καταγραφής και αξιολόγησης πληροφοριών. Το ντοκουμέντο καταχωρήθηκε στην ενότητα «Έγγραφα» της «Ιδιωτικής Συλλογής» στα ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας, με την Άγκυρα να επιδιώκει, όπως αναφέρεται, τη διάσωση και προβολή της οθωμανικής και πρώιμης τουρκικής μνήμης πληροφοριών στη Μέση Ανατολή, ως απάντηση στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για ιστορική διαφάνεια σε επιλεγμένες πηγές στρατηγικής σημασίας.



