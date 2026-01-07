Ο Σύρος Πρόεδρος Άχμαντ αλ-Σάραα εμφανίστηκε τελικά δημόσια το βράδυ της Δευτέρας στη Δαμασκό, περπατώντας σε δρόμους της πόλης και πραγματοποιώντας αγορές σε τοπικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας το νέο συριακό νόμισμα. Η εμφάνισή του φαίνεται πως διαψεύδει τις φήμες περί απόπειρας δολοφονίας ή δολοφονικής επίθεσης εναντίον του.

Συγκεκριμένα το επίσημο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Alikhbaria μετέδωσε βίντεο που τον δείχνουν να αλληλεπιδρά με πολίτες και πελάτες στο κατάστημα, στην περιοχή Mazzeh, πληρώνοντας κανονικά με το νέο νόμισμα, ενώ γύρω του υπήρχαν οι συνήθεις, μη έκτακτες, δυνάμεις ασφαλείας.

Οι φήμες που προηγήθηκαν έκαναν λόγο για δήθεν απόπειρα δολοφονίας εντός του προεδρικού μεγάρου. Το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΥπουργείοΕσωτερικής Ασφάλειας διέψευσαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και απηύθυναν έκκληση προς πολίτες και ΜΜΕ για υπεύθυνη αναμετάδοση πληροφοριών, με διασταύρωση και επαλήθευση πριν από τη δημοσίευση. Η ίδια η κυβέρνηση κάλεσε σε υπευθυνότητα και τήρηση κανόνων στην ενημέρωση.



Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι εκτιμήσεις της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών δείχνουν ότι ο αλ-Σάραα αντιμετωπίζει αξιόπιστες απειλές κατά της ζωής του και έχει αναγκαστεί να διαθέσει σημαντικούς πόρους για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για τη σταθεροποίηση του καθεστώτος και την εδραίωση της εξουσίας του.