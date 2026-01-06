Το χιόνι και ο παγετός προκάλεσαν στον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων από τροχαία στους παγωμένους δρόμους της Γαλλίας σήμερα, ενώ η κακοκαιρία έπληξε τις μεταφορές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουγγαρία και η Ολλανδία.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ακυρώσουν μέρος των αυριανών πτήσεών τους από και προς τα δύο αεροδρόμια του Παρισιού αύριο, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέο επεισόδιο χιονόπτωσης μετά την προσωρινή ανάπαυλα των τελευταίων ωρών. Οι ακυρώσεις κρίνονται αναγκαίες για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων αποχιονισμού της πίστας και αποπάγωσης των αεροσκαφών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επικεντρώνονται στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της Γαλλίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε χθες την πιο κρύα νύκτα του φετινού χειμώνα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Το θερμόμετρο κατέβηκε στους -12,5° C στην περιοχή του Νόρφολκ.

Το σύνολο της βρετανικής επικράτειας βρίσκεται στο επίπεδο 1 του συναγερμού για χιόνι και παγετό, ενώ η βόρεια Σκωτία βρίσκεται στο επίπεδο 2 (επί τριών επιπέδων συνολικά).

Στην Ουγγαρία, ο υπουργός Μεταφορών Γιάνος Λαζάρ κάλεσε τους πολίτες να μην βγουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο. Η χιονόπτωση έχει πλήξει οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Ολλανδία, κανένα τρένο δεν κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το πρωί. Εκτοτε, περιορισμένος αριθμός συρμών δόθηκε στην κυκλοφορία.

Στο αεροδρόμιο Αμστερνταμ-Σκίπολ, 400 πτήσεις ακυρώθηκαν. Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται αύριο.