Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σα’άρ επισκέπτεται σήμερα τη Χαργκέισα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ισραηλινού ΥΠΕΞ στη Σομαλιλάνδη μετά την πρόσφατη αναγνώριση από το Ισραήλ της ανεξαρτησίας της αποσχισθείσας περιοχής.

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλαχί.

Η αναγνώριση, στις 26 Δεκεμβρίου 2025, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σομαλίας αλλά και της Τουρκίας, η οποία θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος της χώρας. Τόσο η Άγκυρα όσο και το Μογκαντίσου χαρακτήρισαν την κίνηση αποσταθεροποιητική για το Κέρας της Αφρικής, αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Παράλληλα, σε χθεσινή κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνέσετ, εκπρόσωπος της Μοσάντ φέρεται να προειδοποίησε ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης «έχει σημαντικές επιπτώσεις ασφάλειας» και ότι η υπηρεσία του είχε εμπλοκή στη διαδικασία. Αυτό βέβαια, είχε διαφανεί και από την επίσημη ανακοίνωση της αναγνώρισης, όταν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ευχαριστήσει δημόσια τον διευθυντή της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, για τη συμβολή του.

Αναλυτές συγκλίνουν στο ότι η Σομαλιλάνδη, λόγω της γεωγραφικής θέσης αποκτά αυξημένη στρατηγική σημασία για θαλάσσιες γραμμές και αλλά και ως κόμβος πληροφοριών, σε μια περίοδο μάλιστα κλιμάκωσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

