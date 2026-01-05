Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά την πρεσβεία τους στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θελήσει να συνεχισθούν τέτοιου είδους διαδικασίες, δήλωσε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, κάνουμε προετοιμασίες για να επιτρέψουμε την επανέναρξη της λειτουργίας (της πρεσβείας) σε περίπτωση που ο Πρόεδρος λάβει αυτή την απόφαση», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ