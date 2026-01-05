Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος στις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου οδηγήθηκε σήμερα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, που προεδρεύει στην υπόθεση, ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία στις 19.02 (ώρα Κύπρου) κάνοντας μια σύνοψη των κατηγοριών που προσάπτονται στον Μαδούρο. Ο τελευταίος, φορώντας την πορτοκαλί και μπεζ στολή των κρατουμένων, παρακολουθούσε με ακουστικά, μέσω διερμηνέα.

Ο Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και εκείνος απάντησε στα ισπανικά.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο ότι ηγείτο ενός δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που συνεργαζόταν με βίαια καρτέλ ναρκωτικών, όπως τα Σιναλόα και Ζέτα του Μεξικού, τους αντάρτες FARC της Κολομβίας και τη συμμορία Τρεν δε Αράγκουα της Βενεζουέλας.

Αμέσως μετά τον 63χρονο Μαδούρο, αθώα στις κατηγορίες δήλωσε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο και λιγοστοί Βενεζουελάνοι μετανάστες, αντίπαλοι του καθεστώτος.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Κατηγορητήριο «βόμβα» κατά του Μαδούρο και της οικογένειας του





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ