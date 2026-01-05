Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προκάλεσε συμβάν στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι των ΗΠΑ.

Μέλη της αστυνομίας του Σινσινάτι και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι τη Δευτέρα (5/1).

INCIDENT AT VICE PRESIDENT JD VANCE`S HOME

Police investigate incident at Vice President JD Vance’s Cincinnati home, suspect in custody



Our sister station, WCPO, was on scene and saw several broken windows MONDAY MORNING ,

police stated that at least one person is in custody.… pic.twitter.com/ITEuIfCUsM — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) January 5, 2026

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service - WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026