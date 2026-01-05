Μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προκάλεσε συμβάν στο σπίτι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι των ΗΠΑ.
Μέλη της αστυνομίας του Σινσινάτι και της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Σινσινάτι τη Δευτέρα (5/1).
INCIDENT AT VICE PRESIDENT JD VANCE`S HOME— www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) January 5, 2026
Police investigate incident at Vice President JD Vance’s Cincinnati home, suspect in custody
Our sister station, WCPO, was on scene and saw several broken windows MONDAY MORNING ,
police stated that at least one person is in custody.… pic.twitter.com/ITEuIfCUsM
BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service - WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2— BNO News (@BNONews) January 5, 2026
Σύμφωνα με την αστυνομία ένα άτομο συνελήφθη, αλλά δεν ήταν άμεσα γνωστό εάν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε αυτό το άτομο και ποιες θα είναι αυτές.
Τόσο ο Βανς όσο η οικογένειά του ήταν στο σπίτι τη στιγμή του συμβάντος.