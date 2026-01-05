Εντυπωσιακά πλάνα από drone που καταγράφουν νυχτερινές ροές λάβας και ενεργά ηφαίστεια στην Ισλανδία έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα Iceland Aerials, προσφέροντας μια οπτική από ψηλά στο δυναμικό γεωλογικό τοπίο της χώρας.

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη και συγκαταλέγεται στις πιο ηφαιστειακά ενεργές περιοχές του πλανήτη, με δεκάδες ηφαίστεια και συχνά φαινόμενα εκροής λάβας. Τα πλάνα δείχνουν τις φωτεινές ροές να διασχίζουν το σκοτεινό ηφαιστειακό έδαφος, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σε αυτή τη χώρα με τον συνεχή γεωλογικό «παλμό». Η Ισλανδία παραμένει υπό διαρκή επιστημονική παρακολούθηση.

🔴 INFO - #Islande : D’impressionnantes images de drone survolant un #volcan et des coulées de lave de nuit, capturées par Iceland Aerials. pic.twitter.com/GaIhyWCX07 — FranceNews24 (@FranceNews24) January 4, 2026

Πηγή: ΕΡΤ