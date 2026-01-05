«Κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά μια αδύναμη και διχασμένη Ευρώπη: ούτε εχθρός ούτε σύμμαχος. Είναι ξεκάθαρο τώρα» δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός

Μία έκκληση ενότητας προς τις χώρες – μέλη της σε ΕΕ, σε δραματικό ύφος, έκανε σήμερα στα social media ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

«Κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά μια αδύναμη και διχασμένη Ευρώπη: ούτε εχθρός ούτε σύμμαχος. Είναι ήδη ξεκάθαρο τώρα. Πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στη δική μας δύναμη, πρέπει να συνεχίσουμε να οπλιζόμαστε, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όπως ποτέ άλλοτε. Ενας για όλους, και όλοι για έναν. Διαφορετικά, τελειώσαμε» έγραψε ο Τουσκ στο Χ.

Πηγή: ΣΚΑΙ 