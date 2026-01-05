Η Κρίστια Φρίλαντ είναι πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά και θα αναλάβει σύμβουλος οικονομικής ανάπτυξης του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι διόρισε σύμβουλο του για την οικονομική ανάπτυξη την Καναδή πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, σημειώνει το Reuters.

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία πρέπει να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα –τόσο για χάρη της ανάκαμψης της Ουκρανίας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχύσει την άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, που έχει ουκρανική καταγωγή, ήταν αναπληρωτής πρωθυπουργός του Καναδά μεταξύ 2019 και 2024. Είναι βουλευτής στο καναδικό κοινοβούλιο και ειδική απεσταλμένη της Οτάβα στην Ουκρανία.

