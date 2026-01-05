Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε εκ νέου χθες Κυριακή ότι το Ιράν θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που αρχικά είχαν οικονομικές διεκδικήσεις, όμως πλέον διευρύνθηκαν και προβάλλουν επίσης πολιτικά αιτήματα.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχε σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές, με αφορμή τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί, νεαρής που είχε συλληφθεί από τη αστυνομία ηθών εξαιτίας υποτιθέμενης παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις πάντως προς το παρόν έχουν πολύ μικρότερο εύρος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

