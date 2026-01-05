Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε χθες Κυριακή πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, την επομένη της αιχμαλώτισης του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, την μέχρι χθες αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες αξιώνει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ισορροπημένη σχέση που θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες συνηγόρησε χθες Κυριακή υπέρ ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ, που εξαπέλυσαν επίθεση προχθές Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και αιχμαλώτισαν τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες μέσω Telegram, στα αγγλικά και στα ισπανικά . «Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η κ. Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, συγκάλεσε χθες βράδυ το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την αιχμαλώτιση του κ. Μαδούρο, του οποίου ήταν ως προχθές αντιπρόεδρος, από τον αμερικανικό στρατό.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV εικονίζεται η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.

Επίσης, ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει να απελευθερωθούν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, και οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της. Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απειλεί να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας, έπειτα από αυτή στη Βενεζουέλα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Κυριακή να διατάξει στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», πέταξε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Το σχόλιο αυτό του ρεπουμπλικάνου ακολούθησε την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε επιδρομή στο Καράκας και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θεωρεί πως η Κούβα είναι έτοιμη να «πέσει»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι μάλλον δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας, επειδή η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για "ναρκοτρομοκρατία" και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP