Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, θα κρίνουμε όσα κάνουν», είπε για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο CBS.

Ο Ρούμπιο φάνηκε επίσης να μετριάζει τις δηλώσεις που έκανε χθες Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν την διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και δεν θα διστάσουν να αναπτύξουν στρατεύματα εκεί «αν χρειαστεί».

Ενώ ο Τραμπ δεν μπορεί να αποκλείσει δημοσίως όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων, «δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σε μια δραματική επιχείρηση, αμερικανικά στρατεύματα συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας χθες Σάββατο. Τώρα, φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αναμένει να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει χρέη προέδρου απουσία του Μαδούρο και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας της έδωσε την εντολή αργά χθες το βράδυ να αναλάβει το ρόλο αυτό.

Όταν ρωτήθηκε για την Ροντρίγκες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

«Η διαφορά» με τον Νικολάς Μαδούρο, πρόσθεσε, είναι ότι «το άτομο που ήταν υπεύθυνο (...) ήταν κάποιος με τον οποίο δεν μπορούσες να συνεργαστείς» και που «δεν τήρησε τις συμφωνίες του».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Η[Α θα υποστήριζαν τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει.

Οι ΗΠΑ , υποστήριξε, δεν μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών.

Η Βενεζουέλα δεν είναι «Λιβύη», «Ιράκ» ή «Αφγανιστάν». «Η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική», τόνισε ο Ρούμπιο. «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP