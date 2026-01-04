Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε εβδομάδα αναταραχών στο Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς αλλά και λόγω της οικονομικής κατάρρευσης εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλωτές συγκρούονται βίαια με τις δυνάμεις του καθεστώτος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης όσο και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν λόγο για νεκρούς και συλλήψεις, με τα στοιχεία να διαφέρουν από πηγή σε πηγή με τρόπο που να μην είναι δυνατή η επαλήθευσή τους.

Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χενκάβ αναφέρει ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Από την πλευρά της, η HRANA, δίκτυο ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνει λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς και 582 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 170 περιοχές, σε 25 από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Η οργάνωση βασίζεται σε δίκτυο ακτιβιστών στο εσωτερικό του Ιράν και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί αξιόπιστη σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής.

Παραταύτα ο ακριβής υπολογισμός της έκτασης των κινητοποιήσεων παραμένει δύσκολος. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες για τις διαδηλώσεις, ενώ οι δημοσιογράφοι στο Ιράν αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρούς περιορισμούς στο έργο τους, όπως την ανάγκη ειδικής άδειας για μετακινήσεις εντός της χώρας, αλλά και τον κίνδυνο παρενόχλησης ή σύλληψης από τις αρχές.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων τριών ετών. Αν και δεν φτάνουν την ένταση προηγούμενων κυμάτων κοινωνικής αναταραχής που έχουν κλονίσει το Ιράν, εκδηλώνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο με την οικονομία υπό κατάρρευση, τη διεθνή πίεση να αυξάνεται και το καθεστώς να συνεχίζει το εξοπλιστικό του πρόγραμμα.

Οι διαμαρτυρίες δεν δείχνουν σημάδια εκτόνωσης, αντιθέτως μάλιστα. Η δήλωση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, ότι «οι ταραχοποιοί πρέπει να μπουν στη θέση τους», μάλλον είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.



Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Το Ισραήλ στέκεται «αλληλέγγυο στον αγώνα» του ιρανικού λαού





Πηγή: ΚΥΠΕ